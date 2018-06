Deel dit artikel:











Nachtelijke beroving bij Rotterdam Blaak

Op de Blaak in Rotterdam is om 3.00 uur donderdagnacht een beroving geweest. De drie daders waren tussen de 20-25 jaar oud. Ze renden weg naar de Willemsbrug. Wat hun buit was, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.