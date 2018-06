Theaterfestijn De Parade begint met opbouw in Rotterdam: 'Nog wel een beetje koud'

Het waait flink en echt warm is het nog niet, maar dat staat de opbouw van het rondreizende theaterfestijn De Parade in het Rotterdamse Museumpark niet in de weg. In het park wordt sinds donderdag hard gewerkt aan de opbouw het festival, dat volgende week vrijdag voor het publiek open gaat.

"Het is wel Rotterdam hé, zo koud en winderig aan de kust,'' lacht opbouwmedewerker Gerard, die met de Parade door heel Nederland reist. Zorgen maakt hij zich er niet over. "Het wordt de komende week fantastisch weer. Straks is het zevenentwintig graden."

Tijd om stil te staan bij de kou van nu heeft hij bovendien toch niet. "Het gaat hier de hele dag door. Er komen continu containers aan op het terrein.'' Het terrein van De Parade in het Museumpark is de afgelopen dagen groen geschilderd, tot vreugde van Gerard.

"We staan in een park en dat staan we met De Parade overal. Maar in Rotterdam is de ondergrond van het park altijd helemaal grijs. We wilden het graag groen hebben. Het is een frisse heldere kleur en je wordt er erg vrolijk van."

Rozentuin

Vaste bezoekers van De Parade zullen enkele veranderingen opmerken. Dit jaar staat bijvoorbeeld de hele backstage op het festivalterrein. Dat bezorgt de organisatie extra werk, want de tenten van de medewerkers die daarin blijven slapen kunnen niet met haringen in de grond worden vastgezet. "We gaan daarom een houten vloer neerleggen. Daar kunnen medewerkers hun tenten neerzetten. Hun tenten schroeven we vast in het hout.''

Het festivalterrein voor publiek wordt door deze verandering wel iets kleiner. "Het wordt iets kleiner, maar we gaan ook iets meer het park in. We gaan nu ook in de Rozentuin een voorstelling programmeren."

Traditiegetrouw begint De Parade in Rotterdam. Daarna reist het door naar andere steden in het land. Pas in september is Gerard klaar. "Ik denk dat ik 7,8 september weer thuis ben. Dan heb ik twee weken nodig om bij te komen."