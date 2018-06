Deel dit artikel:











Bouw station Rotterdam Alexander ligt stil na constateren 'afwijkende situatie' Foto: T. Houdijk

De bouw van station Rotterdam Alexander is donderdag tijdelijk stilgelegd. Tijdens de eerste werkzaamheden in de oude supermarkt in het station bleek dat de situatie 'anders is dan eerst werd aangenomen', meldt de bouwer.

Deze bouwer, aannemer Averesch, heeft daarom in overleg met opdrachtgever NS de werkzaamheden stilgelegd om te kunnen onderzoeken wat dit betekent voor de bouwplannen. Reizigers kunnen gewoon de trein als de metro blijven nemen. Nu de bouw stil ligt, worden ook de sloopwerkzaamheden uitgesteld. Deze werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd. Het station blijft wel van 30 juli tot en met 5 augustus buiten gebruik. Deze sluiting was al eerder aangekondigd. Er wordt dan gewerkt aan de perronkappen en het spoor.