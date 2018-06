Mercyship-investeringsmiddag Schmidt Zeevis

Om het bijna 200 miljoen kostende Mercy-nieuwbouwschip in 2020 als drijvend hospitaal voor de allerarmsten in de wereld van stapel te laten lopen zijn draagkrachtige Koninklijke Schmidt Zeevis-frequentees tijdens een speciale haring-fondsenwervingsparty gevraagd financiele of (im)materiele donaties te doen.

In de 'stuurhut' van het bijzondere Schmidt-viswinkel- en verwerkingsschip in de Rotterdamse Spaanse Polder was de gefortuneerde belangstelling van particulieren en bedrijven om het in een Benin-dok liggende hospitaalschip meer dan hoopvol vrijgevig te noemen.

Of het 't financierings-gat gaat dichten is uiteraard de vraag, want naast de 180 miljoen is er voor beide Mercyships ook een exploitatiebedrag van zo'n vier miljoen euro per jaar elk nodig.

Jack F Kerklaan steekt even z'n neus in dit omvangrijke initiatief van EO-presentator en Mercyshipvoorzitter Jan van de Bosch en stelt z'n lodderige vlogoog scherp op Schmidt-directeur Marcel van Breda en z'n zeebankethappende goedertierendheids- betrachters