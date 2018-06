Faunapark Flakkee nu officiëel een dierentuin

Het was reden voor een feestje. De medewerkers van Faunapark Flakkee kregen gisterenmiddag te horen dat ze zich voortaan officieel een dierentuin mogen noemen. "Dat zegt heel wat", zegt eigenaar Petra Blokker.

Het Faunapark krijgt jaarlijks ruim 12 duizend bezoekers door de poorten, maar zonder dierentuinstatus hadden op termijn de poorten gesloten moeten worden. "Dat is een redelijk technisch verhaal", legt Blokker uit. "Als je meer dan tien wilde diersoorten hebt en je bent meer dan zes dagen open, dan heb je zo'n papiertje nodig."

En het behalen van zo'n status is geen geval van 'even een papiertje invullen', zegt Blokker. "Daar gaat nogal wat tijd en moeite overheen"

Katten en apen

De nieuwe status biedt ook mogelijkheden. Er kunnen nu andere dieren naar het Faunapark komen. "Ik heb wel wat dieren op mijn verlanglijstje staan", lacht Blokker. "Apen of katachtigen bijvoorbeeld. Maar ook daar moet je dan weer extra papieren voor hebben. Maar zonder de dierentuinstatus kom je daar niet voor in aanmerking."

Op dit moment zitten er ruim 50 dieren in het Faunapark. Daar zit bijvoorbeeld de Moeraskat bij, die nergens anders in de Benelux te zien is. "En de Hutia's", gaat Blokker verder, "zijn alleen maar in Blijdorp te zien. Er zijn echt bijzondere dieren hier."

Voor de regelmatige bezoeker verandert er verder niet zoveel aan het park, benadrukt Blokker. Maar ze hoop wel dat de komende jaren het bezoekersaantal langzaam toe zal nemen. "Daar werken we wel hard voor", zegt ze lachend.