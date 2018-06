Melk van Menken keert terug en komt voortaan uit Molenaarsgraaf

Het oude melkmerk Menken keert terug in de schappen. Nazaten van de familie Menken hebben het bedrijf, bij veel Nederlanders bekend van vroeger, nieuw leven in geblazen. Er is één grote verandering: de melk komt nu uit een fabriek in Molenaarsgraaf in de Alblasserwaard.

Deze nieuwe fabriek staat pal naast de koeienstal waar de melk kersvers vandaan komt. "Ze zijn nu even rustig", zegt boer Brandwijk over de 250 koeien in deze stal als Rijnmond op bezoek komt. "Ze zijn net gemolken. Maar dat kalfje springt nog rond. Niet zo gek, want het is vannacht geboren."

Nazaat Annelot Menken kijkt ondertussen tevreden uit over de koeienstal. "Hier komt de melk, vla en karnemelk vandaan", legt ze uit. "De vanillevla volgens ouderwets recept."

Het familiebedrijf Menken werd opgericht in 1925 en werd uiteindelijk opgeslokt door Campina Melkunie. Zo verdween de naam Menken uit de schappen. Annelot (27) is een achterkleinkind van Leen Menken, de oprichter van de Menken Melkfabriek.

Aan de keukentafel

Samen met broers Daan (29) en Ward zijn ze nu dit ondernemersavontuur opgestart. "Het idee is aan de keukentafel ontstaan", legt Annelot uit. "We vonden dat de melk die nu op de markt is niet zo lekker meer is. Het is tijd om te laten zien wat het product echt is."

De manier waarop Menkenmelk zich nu onderscheidt is de korte productielijn. "Zeg maar een korte melkweg", grapt Annelot. "De koeien staan hier en de melk gaat naar de fabriek. Die is twintig meter verderop."

De melkproducten moeten over twee weken in de winkels van Albert Heijn te krijgen zijn.