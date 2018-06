Water, ijs en wolken in Tent Rotterdam

Het blok ijs dat Esther Kokmeijer eigenhandig op Antarctica heeft uitgesneden voor haar tentoonstelling Solid, Liquid, Vapour is onderweg terug. De kunstenares kreeg geen toestemming.

Water in alle verschijningsvormen

In de eerste grote solo-tentoonstelling van Esther Kokmeijer in Tent in Rotterdam staan wolken, ijs en water centraal, de drie verschijningsvormen van water. Het gaat de Rotterdamse kunstenares om de relatie tussen mens en natuur.

Regen maken

China maakt massaal wolken om het te laten regenen, Antarctica wordt juist beschermd tegen de mens. Bezoekers mogen geen spoor van hun aanwezigheid achterlaten en dus ook geen drijvend poolijs weg halen. Het blok ijs dat Kokmeijer van haar reis op Antarctica had meegenomen, is daarom weer onderweg terug. Bezoekers van de tentoonstelling in Tent kunnen de reis van het blok ijs aan boord van een schip op een scherm volgen.

