Wielrennen door de vernieuwde autobuis van de Maastunnel

Een van de autobuizen van de Maastunnel is bijna af. In de zomervakantie kunnen geïnteresseerden de nieuwe tunnel op een ongewone manier bekijken.

Iedereen met een racefiets en een beetje ambitie kan maandag 23 juli een tijdrit rijden over het gloednieuwe gele asfalt. "Dat is vrij bijzonder, want dat kan maar één keer", vertelt Henriette Edens, woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Tussen 10:00 uur en 16:00 uur kunnen fietsers terecht in de Maastunnel, die ongeveer 1,4 kilometer lang is. Daarna zijn voetgangers welkom, van 16:00 uur tot 18:00 uur. "Normaal zie je het snel vanuit de auto. Het is mooi om een keer te kijken hoe het asfalt en de verlichting eruit zien."

Beide buizen dicht

In de week daarvoor, vanaf 16 juli, zijn tijdelijk allebei de buizen een hele week dicht. De gemeente wil de buis aan de westkant, richting Zuid, testen, en meteen starten met de verbouwing van de andere tunnelbuis, richting Noord. "Het is een ombouw-week", zegt Edens.

Dat betekent ook dat hulpdiensten een week niet via de tunnel kunnen. Er is juist voor gekozen de tunnel buis voor buis te vernieuwen, zodat hulpdiensten niet om hoeven te rijden over de Erasmusbrug.

"Daar zijn afspraken over gemaakt met de veiligheidsregio", legt Edens uit. "De hulpdiensten zorgen in die week voor voldoende capaciteit aan de noordzijde én aan de zuidzijde." De woordvoerder erkent dat het niet ideaal is. "Je wil liever dat de hulpdiensten erdoor kunnen."