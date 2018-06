Botlektunnel richting Ridderkerk weer open na gekantelde wagen

De Botlektunnel in de A15 richting Ridderkerk is vrijdagmiddag een tijd afgesloten geweest. Er lag een auto op zijn kant.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder is nagekeken in de ambulance.

Een berger heeft de auto weggehaald, in die tijd kon het verkeer omrijden via de naastgelegen Botlekbrug.

Rijkswaterstaat meldde even na 14:00 uur dat alleen het wegdek nog schoongemaakt moet worden. Inmiddels mag er weer verkeer door de tunnel.