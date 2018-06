Gevangenen strijden om EK-titel in gevangenis Dordt

Een sportveldje in de penitentiaire inrichting in Dordt. Dat was vrijdag de locatie van een heus mini-EK, onder de naam Euro Football, waar Ieren, Duitsers, Belgen, Nederlanders en een hoop bekende ex-voetballers aan mee deden.

Vestigingsdirecteur Karin Winkelman beleefde een bijzondere dag: "We organiseren voor de derde keer een Europees voetbaltoernooi. Na Sittard en Veenhuizen mocht het spektakel hier in Dordt plaatsvinden. Dit is uniek. Ik ben trots dat we dit mogen organiseren."

Veiligheid voor alles, voegt Winkelman daar direct aan toe. In Dordt zitten 370 gedetineerden vast, maar die doen niet allemaal mee. "Er is een goede selectie gedaan. Gedetineerden moeten zich hier binnen wel goed hebben gedragen. Als ze goed gedrag laten zien mogen ze meedoen.''

Strenge regels

Bovendien moeten ze ook een beetje kunnen voetballen. "Er is intern een toernooi gehouden, de winnaars doen vandaag mee.''

Voor aanwezige media golden strenge regels. De deelnemers mochten niet herkenbaar in beeld worden gebracht. "In het kader van de privacy van de gedetineerden, maar ook ter bescherming van de slachtoffers is dat beter zo", zegt de directeur.

Sport verbroedert, dat is het uitgangspunt van het EK. "Men vindt elkaar, heeft respect voor elkaar en zonder iets te zeggen helpen mensen elkaar." Daarbij werden de gedetineerden geinspireerd door de aanwezigheid van voetballers die ooit ook in aanraking kwamen met justitie.

Glenn Helder

Glenn Helder en Andy van der Meyde deden bijvoorbeeld ook mee. De gevangenisdirecteur: "Mooi dat deze mensen zich hard willen maken voor mensen die het even wat minder hebben. Ze willen het goede voorbeeld geven. Met hen ging het ook een tijdje niet goed. Ze laten zien dat je met sport en hard werk een plekje terug in de maatschappij kan vinden.''