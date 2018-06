De dierenasielen in Rotterdam en Schiedam gaan dicht. Dat meldt de dierenbescherming. De dieren in deze asielen worden overgebracht naar een asiel in Spijkenisse. Dat asiel wordt heropend.

Het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam is verouderd en moet daarom op slot. Op de locatie in Schiedam staan woningen gepland.

De honden en katten worden overgebracht naar de Markenburgweg in Spijkenisse. Ook zullen er dieren worden overgeplaatst naar Krimpen aan den IJssel.

"Helaas zijn we door de slechte staat van het asielgedeelte genoodzaakt onze locatie te sluiten totdat we een passend alternatief hebben", laat het Dierenopvangcentrum Rotterdam weten. "We zijn in gesprek met de gemeente Rotterdam over een nieuwbouwlocatie."

Niet alle dieren verdwijnen van de Abraham van Stolkweg in Rotterdam. De dierenartspraktijk blijft daar wel zitten.

Het spreekuur van de asieldieren zal plaatsvinden in de dierenopvang in Spijkenisse. De Dierenbescherming gaat in gesprek met Rotterdam en Schiedam over nieuwe opvanglocaties.