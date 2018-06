A27 bij Noordeloos nog zeker enkele uren afgesloten

Op de A27 ter hoogte van Meerkerk zijn vrijdagmiddag drie vrachtwagens op elkaar gebotst. De weg is vanaf Noordeloos dicht richting Utrecht.

De chauffeurs zijn uit hun wagens gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel. Zij zijn indien nodig naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio.

Eén van de vrachtwagens vervoerde fruitpulp, meldt Rijkswaterstaat. Dat ligt op de rijbaan en dreigt een naastgelegen sloot in te lopen. Volgens Rijkswaterstaat zijn er bergers onderweg om de vrachtwagens weg te takelen en moet een opruimploeg ter plaatste komen om de fruitpulp te verwijderen.

De weg richting Utrecht is vanaf Noordeloos afgesloten. Verkeer dat in de file staat, wordt bij de afslag Noordeloos van de weg geleid. Omrijden kan via de A15 en de A2.

Volgens Rijkswaterstaat kan het nog zeker enkele uren duren voor de pulp is opgeruimd. Zij verwachten dan ook een drukke avondspits.