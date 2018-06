Deel dit artikel:











Van Stee: 'Xandro Schenk wil onder contract met Sparta uit' Henk van Stee

Het is zeer twijfelachtig of Xandro Schenk in het nieuwe seizoen bij Sparta speelt. Donderdag maakte de Rotterdamse club de komst van de speler van Go Ahead Eagles bekend, maar er is een kink in de kabel gekomen. 'Wij hebben gisteren alle puntjes op de i gezet met betrekking tot zijn contract, iedereen was blij, die jongen zelf ook, totdat FC Twente belde met Xandro's vader en hem een aanbieding deed die veel hoger is dan onze aanbieding', aldus Henk van Stee.

De technisch manager van Sparta is woest. Schenk had zich vrijdagochtend moeten melden op het Kasteel, maar kwam niet opdagen. 'Zijn kop is gek gemaakt door FC Twente. Wij hebben gebeld met FC Twente en gevraagd waar ze mee bezig zijn, dit kunnen ze niet maken. Ze hebben achter de rug van de agenten van Schenk zijn vader benaderd.' Na dat korte contact van Sparta met FC Twente op donderdag is het vervolgens stil gebleven. 'FC Twente laat niets meer van zich horen. Volgens Evert Bleuming (hoofdscout van FC Twente. red.) heeft Schenk niets getekend', zegt Van Stee. Schenk heeft zijn contract met Sparta ook niet ondertekend, maar de club is wel in het bezit van een schriftelijke bevestiging van diens zaakwaarnemers. 'Ik heb heel erg boos op FC Twente en ook een beetje teleurgesteld in Schenk. Zij hebben hem gek gemaakt, aan de andere kant vind ik ook dat ie kloten moet hebben. Ik hoop dat hij tot bezinning komt in de komende dagen. Wij kunnen er nu een arbitragezaak van maken. Dan ga ik er voor 99 procent vanuit dat wij in het gelijk worden gesteld, door beelden (Schenk liet zich in Sparta-shirt interviewen voor de website van de Kasteelclub, red.) en wat er op papier staat. Maar de vraag is: wil je dat nog wel?' Van Stee heeft zich ook verbaasd over de aanbieding die FC Twente de verdediger heeft gedaan. 'Gezien hun financiële positie, ik begrijp niet dat ze dergelijke salarissen kunnen betalen die wij niet kunnen betalen. FC Twente komt al jaren niet zo netjes in het nieuws, dit bevestigt dat alleen maar.' RTV Rijnmond heeft ook contact opgenomen met FC Twente. Die club meldt dat zij geen partij zijn in de kwestie Xandro Schenk.