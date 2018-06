Van der Meer nieuwste defensieve versterking van Excelsior

Robin van der Meer gaat van FC Utrecht naar Excelsior. De linksback, die ook centraal kan spelen, heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Rotterdammers. De hoogte van de transfersom is niet bekend gemaakt.

"Ik had het gevoel dat mijn tijd er bij FC Utrecht op zat", begint Van der Meer, die het gebrek aan speeltijd als reden noemt voor zijn vertrek bij de Domstedelingen. Tijdens de winterstop wilde Excelsior al Van der Meer halen. "Ik stond er toen al voor open, maar de nieuwe technische staf had me overtuigd om te blijven."

Meerdere Nederlandse clubs waren geïnteresseerd in Van der Meer, maar bij de Rotterdammers had de vleugelverdediger het beste gevoel. Excelsior was er snel bij, aldus Van der Meer. "Uiteindelijk heeft trainer Adrie Poldervaart het laatste zetje gegeven."

