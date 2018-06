Drenthe gaat meetrainen bij Sparta

Royston Drenthe gaat in de voorbereiding van het nieuwe seizoen meetrainen met Sparta. De Rotterdammer wil op die manier ontdekken wat hij voor de club kan betekenen. Drenthe speelde aan het begin van zijn loopbaan voor Feyenoord, waarna hij naar Real Madrid vertrok. Vele buitenlandse avonturen later stopte hij begin 2017 met voetballen.

"Ik heb een goede band met zowel Henk Fraser als Henk van Stee. In de jeugd van Feyenoord is Fraser al meerdere malen mijn trainer geweest. Uiteindelijk is de insteek vooral om te kijken of we iets moois voor elkaar kunnen betekenen", aldus Drenthe over zijn connecties bij Sparta, waarmee hij weken geleden al besloot tot een terugkeer op het trainingsveld.

Drenthe denkt dat hij zijn voetballende kwaliteiten niet verloren is. "Voetbal is een hele intensieve sport en ik ben nu 31. Mijn kwaliteiten wat betreft inzicht en balgevoel zijn er denk ik nog steeds. Ik denk alleen niet dat ik nog die jongen ben die echt man op man kan passeren." Drenthe staat naar eigen zeggen heel "open-minded" in dit avontuur. "Ik weet nog niet of ik iets toe kan voegen, daarom ben ik juist hier, om dat te ontdekken. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de trainer om daar een besluit over te nemen."