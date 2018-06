Den Os nieuwe coach Feyenoord Basketbal

Richard den Os is de nieuwe hoofdcoach van Feyenoord Basketbal. Hij is de opvolger van Armand Solomon, die toetreedt tot de directie van de basketbalclub. Salomon werd begin dit jaar door Feyenoord aangesteld als projectmanager van de multisportclub.

De 52-jarige Den Os (52) was de afgelopen jaren assistent-coach bij ZZ Leiden. Hij kijkt enorm uit naar zijn nieuwe functie als hoofdcoach. "Ik beschouw het als een fantastische kans. Vanuit Leiden kijken we al jaren naar Rotterdam en vooral naar de mogelijkheden die hier aan jonge Nederlandse spelers worden geboden. Ik zou dolgraag Feyenoord Basketbal de top vier in willen loodsen en ga daar met het team keihard aan werken."

Afgelopen seizoen kwam Rotterdam Basketbal (vanaf aankomend seizoen Feyenoord Basketbal) tot een vijfde plek in de competitie. Onder leiding van Salomon werden bovendien de halve finales van de play-offs bereikt.