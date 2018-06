Zaterdag in Chris Natuurlijk

Het is de beste manier om je weekend te beginnen: Chris Natuurlijk! Met deze zaterdag de volgende onderwerpen:

2018 is het Jaar van de Huiszwaluw

Het gaat slecht met de huiszwaluw. Ook in Rotterdam. Gelukkig zit er nog een kolonie aan de Oude Bovendijk in polder Schieveen. Chris gaat daar kijken met Jesse Keyzer, stadsvogeladviseur van de Vogelbescherming.

De pot schaft Surinaams

In de week van de Keti Koti-herdenking kookt Peggy Wijntuin Surinaams op de Kaap.

In de Volkskeuken van Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam-Katendrecht serveert Peggy Wijntuin zaterdag 23 juni een authentieke Surinaamse maaltijd en deelt zij haar familiegeschiedenis met het publiek. Chris gaat er voorproeven. Ook Linda Malherbe van het Verhalenhuis verheugt zich enorm.

Water, ijs en wolken in Tent Rotterdam

Het blok ijs dat Esther Kokmeijer eigenhandig op Antarctica heeft uitgesneden voor haar tentoonstelling Solid, Liquid, Vapour is onderweg terug. De kunstenares kreeg geen toestemming.

Een dagje in de stad

Ru de Groen komt vertellen over dit boek dat zich afspeelt in Rotterdam en Goeree-Overvlakkee in 1953.

