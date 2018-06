Eerste namen wethouders Rotterdam bekend

Adriaan Visser van D66 blijft wethouder Financiën in Rotterdam. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor de haven en grote projecten zoals Feyenoord City. Ook huidig fractievoorzitter Saïd Kasmi wordt wethouder voor D66.

Kasmi wordt verantwoordelijk voor Onderwijs en Cultuur. Verder gaat Sven de Langen (CDA) door als wethouder Zorg en wordt hij verantwoordelijk voor Sport.

De VVD levert met Bert Wijbenga een ervaren bestuurder die verantwoordelijk wordt voor Handhaving, Integratie en Buitenruimte.

Wijbenga is voorzitter van de Raad van Bestuur bij de woningcorporatie Woonbron in Rotterdam en was korpschef bij de Politie Flevoland. Hij is getrouwd met VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen.

Hij is niet de enige wethouder die bij Woonbron werkt, Kasmi is nu nog lid is van de Raad van Commissarissen bij de woningcorporatie. Hij zegt die functie per 1 juli op. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij werkt eveneens bij de Rotterdamse corporatie.

De andere zes wethouders worden de komende dagen officieel bekendgemaakt.