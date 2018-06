Vijf redenen waarom de vernieuwde Binnenrotte eigenlijk best bijzonder is

Rotterdammers die horen dat de vernieuwde Binnenrotte de prijs voor 'Beste Openbare Ruimte 2018' van heel Nederland heeft gekregen, kijken misschien verbaasd op. Toch hebben een vakjury en 130 experts die prijs deze week toegekend aan het plein van de Blaak Markt.

Reden genoeg om het hoofd van de jury, landschapsarchitect Harold van den Broek, te vragen wat de Binnenrotte nou zo speciaal maakt. Hij geeft vijf redenen, én een minpuntje.

1 - Bijzondere geschiedenis

De Binnenrotte is in de geschiedenis van de stad Rotterdam een belangrijke plek. "De Rotte heeft daar natuurlijk gelopen, het spoor liep er vroeger hoog overheen, nu gaat dat door de tunnel", legt Van den Broek uit. De Hoogstraat is bovendien onderdeel van de oude zeewering Schielands Hoge Zeedijk, die vanuit Schiedam dwars door de stad naar Gouda loopt. Dat deel van het plein ligt wat hoger dan de rest.

2 - Van kaal naar prettig

"Wij vinden het een bijzondere transformatie", legt Van de Broek uit. "Van het kale plein, waar alleen de markt was, is het nu een plek geworden waar je ook zonder markt prettig kunt verblijven." Het is volgens de landschapsarchitect een hele belangrijke ruimte, de schaal van de hele renovatie is vrij uniek.

3 - Ruim én knus

Volgens de vakjury is een plein ontstaan die warmte uitstraalt, met de groene stroken aan de zijkanten. Dat maakt het plein aantrekkelijk in dagelijks gebruik. Er loopt een ruime centrale route door het midden, maar er is ook luwte aan de randen, met lange bomen die de ruimte weer verkleinen.

4 - Moeilijke opgave

De renovatie was een hele complexe opdracht. Met een tunnel onder het plein is bomen planten een stuk moeilijker. Ook de markt eist heel veel ruimte en specifieke benodigdheden. Vanwege de centrale ligging is er ook goed nagedacht over de routes en aansluitingen met omliggende straten.

5 - Beweging en ontmoeting

Een goede plek in de openbare ruimte moet aanzetten tot beweging en uitnodigen tot ontmoeten. De Binnenrotte sluit goed aan op de routes die op het plein uitkomen, maar er zijn ook meerdere plekken waar je wat langer kunt verblijven, zoals de groene randen waar je kunt zitten, en het nieuwe watermuurtje.

Verbeterpuntje

De Binnenrotte is bijzonder, maar niet perfect. Het hoogteverschil op sommige plekken is met veel trappen opgelost. Maar die trappen zijn voor gehandicapten en met name slechtzienden niet heel goed te zien. Volgens Van den Broek kan dat eenvoudig worden verbeterd, door bijvoorbeeld meer contrast in kleur op de trappen.

De inzendingen voor de prijs voor beste openbare ruimte moesten overigens zijn gerenoveerd en in de afgelopen twee jaar opgeleverd.