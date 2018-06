Drukke avondspits over hoogtepunt heen

Drie ongelukken in de regio hebben vrijdagmiddag voor ernstige verkeershinder gezorgd op de wegen rond Rotterdam.

In de Beneluxtunnel lag een auto-ambulance op de kop. De aanhanger is gaan scharen en over de kop geslagen. Daarom was de rechter tunnelbuis van de A4 vanuit Den Haag richting het zuiden tot 17:00 uur dicht. Het kan nog even duren voor alle files daar zijn opgelost.

Eerder op de middag zorgde een gekantelde auto al voor fikse vertraging in de Botlektunnel richting Ridderkerk. De weg is daar inmiddels weer vrij, maar de vertraging werkt nog even door.

Op de A27 ter hoogte van Meerkerk zijn vrijdagmiddag drie vrachtwagens op elkaar gebotst . De weg is vanaf Noordeloos dicht richting Utrecht. Rond 18:00 uur ging de weg weer open.

Ook de sluiproutes door de polder staan behoorlijk vast. Rijkswaterstaat en de politie adviseren om te rijden of de reis uit te stellen.