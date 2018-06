Gratis tribuneplekken oude Feyenoordstadion tegen de vlakte

De huizen die vroeger dienst deden als gratis tribune voor het oude stadion van Feyenoord, gaan tegen de vlakte. De sloop van de huizen op de hoek van de Dordtsestraatweg en de Jan Ligthartstraat in Rotterdam-Zuid is deze maand begonnen.

Feyenoord speelde tot 1937 in stadion De Kromme Zandweg. "Het was een eenvoudig stadion, waar toch wel zo'n 20 duizend mensen zaten te kijken", vertelt Hans Grootenhuijs van het Historisch Collectief Charlois.

Uit het gedenkboek van Feyenoord over de periode 1908-1933 laat hij een foto zien van het Feyenoordelftal uit de jaren '30. Op de achtergrond zie je een aantal huizen met balkon, die goed zicht op het veld hebben. Bewoners lieten daar liefhebbers de wedstrijd volgen.

"Mensen met te weinig knaken konden dan gratis kijken. Dat is hartstikke leuk", zegt een van de mannen die deze vrijdag verantwoordelijk is voor het slopen van de huizen.

Hoe is het voor de werklui, om huizen met zo'n geschiedenis plat te moeten gooien? "Als je de geschiedenis weet, is het bijzonder", zegt een van hen. "Het is leuk om te weten wat het was, maar ik ben niet zo'n voetbalfanaat."

Markering

Inmiddels liggen twee van de zes huizen tegen de vlakte. Grootenhuijs hoopt dat er op de plek van de huizen nog een markering komt die terugverwijst naar de tijd van stadion De Kromme Zandweg. Bijvoorbeeld in de vorm van mooie fotoborden. "Het is een stukje vergeten geschiedenis van de club."