Deel dit artikel:











Einde transfersoap: Van Duinen van Excelsior naar PEC Zwolle Mike van Duinen

Mike van Duinen gaat Excelsior dan toch verlaten. De Haagse spits tekent een contract voor drie seizoenen bij PEC Zwolle. Hij was de afgelopen twee seizoenen actief in Kralingen en scoorde in elf treffers in 51 wedstrijden.

Ferry de Haan, Algemeen Directeur van Excelsior, meldt dat beide clubs al een aantal dagen met elkaar rond waren. Over de hoogte van de transfersom wil hij niet ingaan. "Maar het is een bedrag waar wij ons in kunnen vinden", aldus De Haan tegen RTV Rijnmond. Hiermee komt een einde aan de transfersoap rondom Van Duinen , die al een langere tijd op de radar van PEC Zwolle stond. 'Versterkingen in aanval en verdediging'

De Haan geeft aan dat Excelsior momenteel nog op zoek is naar spelers in de voor- en achterhoede: "We zoeken nog een spits en centrale verdedigers." Vrijdag presenteerden de Kralingers al verdediger De Haan geeft aan dat Excelsior momenteel nog op zoek is naar spelers in de voor- en achterhoede: "We zoeken nog een spits en centrale verdedigers." Vrijdag presenteerden de Kralingers al verdediger Robin van der Meer als nieuwe aanwinst.