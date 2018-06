Het zeilschip dat bij de Holland Amerika Lijn hoort

Op één van de torentjes van het voormalige directiegebouw van de Holland Amerika Lijn in Rotterdam, het huidige Hotel New York, is een gouden windvaan te zien. De windvaan heeft de vorm van een oud zeilschip.

Dat zeilschip is op veel meer uitingen van de HAL te zien. Bijvoorbeeld op drukwerk, op een tegeltableau uit de ontvangstkamer van de directie en op het vaandel van de harmonie. Veel van die spullen zijn te zien op de tentoonstelling The Story of Pioneers – Hotel New York in Museum van Rotterdam.

Halve Maen



Rob Noordhoek van het museum: “Het is de Halve Maen, het schip waarmee Henry Hudson in 1609 de later naar hem vernoemde rivier opvaart. Op die plek wordt het plaatsje Nieuw Amsterdam gesticht, dat inmiddels wereldstad New York is geworden.”

De schepen van de Holland Amerika Lijn zijn de symbolische opvolgers van de Halve Maen. Hudson is één van de eersten die vanuit Holland naar Amerika vaart. Zijn tocht staat aan de basis van New York, de bestemming van de HAL.

Logo



De Halve Maen is eind jaren dertig verwerkt in het logo van de Holland Amerika Lijn. “Je ziet een grote oceaanstomer met daarvoor het zeilschip”, zegt Noordhoek. “Het gaat er even af in de jaren zeventig maar in de jaren tachtig komt het weer terug. Dan is het logo met zeilschip ook de zien op de schoorstenen van de cruiseschepen. Pas in 2016 hebben ze de Halve Maen eruit gehaald.”

Het tegeltableau uit het directiegebouw van de HAL in Rotterdam waarop de Halve Maen te zien is, is in 1909 gemaakt. In dat jaar wordt groots herdacht dat het 300 jaar geleden is dat Henry Hudson in Amerika aan kwam.

Replica



Er wordt een replica van de Halve Maen gemaakt die op eigen kracht naar New York zou moeten zeilen. Dat gaat uiteindelijk niet door. De replica wordt aan boord van de SS Soestdijk van de HAL geladen en zo de oceaan overgebracht om deel te nemen aan de festiviteiten in New York.

De replica blijft in New York als toeristische attractie. Na een paar succesvolle jaren als museumschip, lopen de bezoekersaantallen terug. In 1923 is het scheepje half leeg geroofd en verrot. Het wordt dan overgenomen door de stad Colhoes. Daar wordt het opgeknapt. Een brand in 1935 maakt een definitief einde aan de replica van de Halve Maen.

Naar aanleiding van de tentoonstelling The Story of Pioneers in Museum Rotterdam hebben we meer afleveringen van Vergeten Verhalen over Hotel New York en de Wilhelminapier gemaakt.

