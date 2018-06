Oud-commissaris Blaauw fietst voor Maak Kanker Kansloos

Oud-hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie Jan Blaauw fietst zaterdag mee in de Tour de Rotterdam. De fietsrit is het sluitstuk van de actie Maak Kanker Kansloos, waarvoor ook RTV Rijnmond de afgelopen zes weken geld inzamelde.

Negentig jaar is hij inmiddels, maar hij stapt nog iedere dag op de fiets. "Het is me met de paplepel ingegoten", zegt de oud-politieman. "Ik kom uit een gezin met tien kinderen. 'Als je kunt lopen, dan kun je ook fietsen', was bij ons thuis het devies. Fietsen werden van kind op kind doorgegeven."

Ook toen hij nog hoofdcommissaris was, maakte Jan Blaauw vele kilometers op de fiets. Naar een congres in Lillehammer, Noorwegen ging hij rustig op de fiets vanuit Rotterdam. In een serie plakboeken zijn al zijn toertochten vastgelegd.

"Fietsen zorgt dat je in beweging blijft. Dat is belangrijk op mijn leeftijd." Zijn racefiets heeft hij inmiddels wel ingeruild voor een damesfiets. "Dat maakt de kans op ongelukken bij het op- en afstappen stukken kleiner."

Het is al de vijfde keer dat hij meedoet aan de Tour de Rotterdam. Deze keer heeft de tour voor hem een bijzondere lading. De opbrengst is bestemd voor Maak Kanker Kansloos.

"Ik heb mijn vrouw verloren aan deze ziekte. Na een lang en gelukkig huwelijk werd ze in 1994 plotseling ziek. Na drie maanden is ze overleden."

Hij denkt niet graag terug aan die maanden. "Het was een moeilijke tijd. Ik denk liever aan al onze gelukkige jaren. Ze was een geweldige vrouw. Als ze nog leefde, had ze morgen zeker met me mee gefietst."