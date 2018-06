Artiest Y.M.P.: 'Ik wil van het Afrikaanderplein naar Broadway'

Dit weekend organiseert spoken word-artiest Y.M.P. het Get Loose Festival op het Afrikaanderplein. Met het festival wil hij jong hiphoptalent een platform geven. 'Broadway in mijn droom.'

"Ik voel de spanning al in mijn buik", vertelt de 29-jarige Y.M.P. als hij het Afrikaanderplein oploopt. Daar zijn productiemedewerkers volop bezig met de opbouw van het festival. "Over vijf jaar moeten we echt een internationaal begrip zijn. Een festival waarvoor mensen van over heel de wereld naar de Afrikaanderwijk komen."

Graffiti

Tijdens het festival is er volgens Y.M.P. Ruimte voor alle elementen van hiphop. Zo komen niet alleen rappers als Winne en Fresku optreden, maar biedt het festival ook een podium aan spoken word en graffiti. Er worden tweeduizend bezoekers verwacht.

Y.M.P. leidt ons rond op het festivalterrein op het Afrikaanderplein

Gevangenis

Naast dat hij cultureel ondernemer is, maakt Y.M.P. furore als spoken word-artiest. Hij ontdekte zijn talent toen hij twee jaar in de gevangenis zat. "Dat was het dieptepunt in mijn leven", vervolgt Y.M.P. "Daar begon ik te spelen met woorden. Toen ik uit detentie kwam kon ik kiezen voor een opleiding of voor een bestaan als artiest. Het werd het laatste. En nu sta ik hier."

De keuze voor het Afrikaanderplein is een bewuste. Y.M.P. is verknocht aan Rotterdam-Zuid. "Ik hoor hier thuis", zegt hij trots. "Zuid staat voor mij symbool voor de underdog. Daar herken ik mezelf in. Die underdogpositie motiveert me om er elke dag het beste van te maken."

Broadway

Het Afrikaanderplein is een hoogtepunt voor Y.M.P. Maar wat is zijn ultieme doel? "Broadway is mijn streven", zegt hij zonder aarzelen. "Dat is het hoogste wat je kunt bereiken in mijn vak. Ik wil van het Afrikaanderplein naar Broadway."