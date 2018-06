Deel dit artikel:











CHIO TV aflevering 3: de kracht van paardentherapie Foto: ANP

Het CHIO viert dit jaar haar 70e editie. Daarmee is het het oudste topsportevenement van Rotterdam. Iedere dag zijn we er bij vanuit het Kralingse bos. In de aflevering van vandaag zie je de bijzondere kracht van paardentherapie.

Natascha de Graaf kreeg op haar derde een zware epileptische aanval met verregaande gevolgen. Dankzij de hulp van paarden is zij er grotendeels bovenop gekomen.

Verder winnen de zusjes Carlijn en Isabelle Roepel vrijwel iedere wedstrijd waar ze rijden. Allemaal dankzij hun superpony Breitling. Maar er is ook aandacht voor absolute topsport met Patrik Kittel. De Zweedse dressuurruiter is een van de meest sympathieke ruiters in het circuit en hij legt uit waarom het CHIO in Rotterdam een van zijn favoriete evenementen is. En daarnaast waren we ook bij de feestavond op donderdag. Met een wel heel gemengd publiek. De paardenliefhebbers én de feestgangers, die totaal geen oog voor de sport hebben. Bekijk hierboven aflevering drie van CHIO TV