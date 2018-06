Deel dit artikel:











Burgemeester Schiedam sluit huis in de buurt van beschoten woning Foto Politie

Een huis aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam moet vier weken dicht. De bewoner ervan heeft een wijkverbod gekregen. Burgemeester Cor Lamers van Schiedam hoopt dat zo de rust terugkeert in de wijk na de beschieting van een nabijgelegen huis in dezelfde straat.

Iemand nam de flatwoning in de nacht van 14 op 15 juni onder vuur. Ramen van de woonkamer en de slaapkamer werden doorboord. Op het balkon van het huis lag een handgranaat. Al snel bleek dat de schutter waarschijnlijk op het verkeerde huis had gemikt. Sindsdien bestaat in de buurt de vrees dat de dader terugkeert. De gemeente wil een einde aan de onrust en sluit het huis voor een maand. De bewoner van dit huis heeft ook een wijkverbod gekregen voor een deel van de wijk Nieuwland. Burgemeester Lamers hoopt nu dat verdere escalatie kan worden voorkomen, dat de rust in de buurt terugkeert en dat herhaling van "deze ernstige verstoringen" uitblijft.