Woon- en wijkverbod voor mogelijk écht doelwit schietpartij Schiedam

Burgemeester Lamers van Schiedam heeft een huis aan de Monseigneur Nolenslaan voor vier weken gesloten. Ook wil hij dat de bewoner in die periode wegblijft uit een deel van Nieuwland. Lamers hoopt dat zo de rust terugkeert na een beschieting van een nabijgelegen huis in de straat.

Iemand nam in de nacht van 14 op 15 juni een flatwoning in de Monseigneur Nolenslaan onder vuur. Ramen van de woonkamer en de slaapkamer werden doorboord. Op het balkon van het huis werd een handgranaat gevonden.

Al snel bleek dat de schutter waarschijnlijk op het verkeerde huis had gemikt. Sindsdien zit de angst er in de buurt flink in dat er mogelijk een nieuwe beschieting zal volgen.

De gemeente wil een einde aan de onrust en sluit het huis voor een maand. De bewoner ervan is in die periode ook niet welkom in een deel van de wijk. "Daarmee willen we een signaal afgeven", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het huis staat leeg en de bewoner mag er voorlopig niet in de buurt komen." De gemeente hoopt zo aan de dader duidelijk te maken dat terugkeren geen zin heeft.

Gemeente en politie willen niet ingaan op de identiteit van de bewoner en of hij bijvoorbeeld een bekende is van de politie. Maar uit een door de politie opgestelde analyse zou blijken dat zijn of haar aanwezigheid een gevaar voor de openbare orde kan opleveren. "Dat heeft direct effect op buren, buurtbewoners en omstanders", zegt de gemeente.

Burgemeester Lamers hoopt dat de rust in de buurt terugkeert en dat herhaling van "deze ernstige verstoringen" kan worden voorkomen.