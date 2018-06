Dierenasiels in Rotterdam en Schiedam wijken tijdelijk uit naar Spijkenisse

Het dierenasiel in Rotterdam is verouderd en moet dicht. De Dierenbescherming brengt de dieren voorlopig onder in het asiel van Spijkenisse. Het asiel van Schiedam houdt een zomerstop en verhuist de dieren ook naar Spijkenisse.

Dierenopvangcentrum Rotterdam sluit de deuren vanwege de gebrekkige huisvesting. "Helaas zijn we door de slechte staat van het asielgedeelte genoodzaakt onze locatie te sluiten totdat we een passend alternatief hebben."

De meeste dieren gaan naar Spijkenisse, maar er gaan er ook naar Krimpen aan den IJssel. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Het centrum is nog in gesprek met de gemeente Rotterdam over een nieuwbouwlocatie.

Niet alle dieren verdwijnen van de Abraham van Stolkweg in Rotterdam. De dierenartspraktijk blijft daar wel zitten. Het spreekuur van de asieldieren vindt plaats in de dierenopvang in Spijkenisse.

Schiedam

Het Dierenopvangcentrum Hargahoeve Schiedam kampt met andere problemen. Er zijn te weinig vrijwilligers om het asiel draaiend te houden. Daarom gaat het asiel vanaf 2 juli enkele maanden dicht. Ook de Schiedamse asieldieren gaan naar Spijkenisse.

“In verband met de personele inzet gedurende de zomermaanden hebben we besloten tijdelijk gezamenlijk de zorg van dieren op ons te nemen”, meldt de Dierenbescherming.

De kans bestaat dat ook het asiel in Schiedam een ander adres krijgt. In november dit jaar loopt de huur van de Hargahoeve af. De gemeente Schiedam en de Dierenbescherming overleggen nog over een alternatieve locatie binnen Schiedam.

“Ondertussen zijn wij in gesprek met de gemeente Schiedam over verplaatsing van de Hargahoeve, alsook met de gemeente Rotterdam over een nieuwbouwlocatie”, meldt de dierenbescherming. “Wellicht kunnen de krachten gebundeld worden.”