Zelf gebrouwen gin proeven in de Cruise Terminal

Gin-liefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in de Cruise Terminal in Rotterdam. Tijdens het eerste Gin Festival kan je tientallen soorten en merken gin proeven.

Grote merken, maar ook kleine distilleerders geven zaterdag acte de présence in de Cruise Terminal. Naast de klassieke gin tonics bieden sommige producenten ook een speciale gin aan.

Eén van hen is Stefan van Hees uit Rotterdam. Bezoekers kunnen zaterdag zijn Sopropo Gin proeven: gin die gemaakt is van onder meer de Surinaamse groente sopropo.

"Ik wilde een gin maken, die op een andere manier tot zijn bitterheid en droogheid komt", legt Van Hees uit. Hij woont in de buurt van de Afrikaandermarkt, waar sopropo voor het grijpen ligt.

"Dan ga je experimenteren. Je kan ook spruiten of witlof proberen, maar ik vond het spannender om de sopropo te doen. En daarbij komt dat ik de Surinaamse mensen aan de gin wil krijgen!"

Moonshine

Van Hees brouwt al jaren zijn eigen gin. Aanvankelijk deed hij dat illegaal in zijn eigen achtertuin, ook welgenoemd. Maar nadat de douane een keer op de stoep had gestaan maakt hij zijn alcoholische drank bij een kleine distilleerderij in Poortugaal. "Ik wil het wel op een nette manier kunnen verkopen", zegt van Hees.

Maar hoe onderscheidt hij zich van de grote namen die op het festival staan? "Met een bijzonder product", legt Van Hees uit. "De uitstraling van ons is nog steeds Moonshine. Ons standje is ook echt gebouwd van oude pallets."