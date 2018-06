Klok van Barendrechtse Dorpskerk flink van slag

De klok van de Barendrechtse Dorpskerk is van slag. Hij slaat steeds vaker te veel of juist te weinig. Omwonenden kunnen niet meer op de slagen van de klok vertrouwen en het gebeurt zelfs dat hij diep in de nacht twaalf keer slaat. Volgens het kerkbestuur is restauratie dringend nodig.

Een groot deel van de ruim 500 jaar oude Dorpskerk is al gerestaureerd, maar de klokkentoren moet nog opgeknapt worden. Het 17e-eeuwse uurwerk houdt kerkrentmeester Simon Hoek flink bezig. Hij is één van de mensen die de klok steeds goed moet zetten.

Slagwerk

“Een torenuurwerk bestaat uit twee delen: Het ‘gaande werk' dat de wijzers aanstuurt en het ‘slagwerk’, die de hamer aanstuurt die tegen de klok slaat. Het slagwerk is letterlijk en figuurlijk van slag”, zegt Hoek.

Barendrechters schijnen echt nog op de klok te leven, want de kerkrentmeester krijgt regelmatig telefoontjes van geïrriteerde buurtbewoners. “Er zijn echt mensen die zich verslapen, omdat de klok niet vaak genoeg geslagen heeft.”

Maar ook de luidklok zelf en de stellage eromheen, de klokkenstoel, hebben vanwege slijtage een flinke onderhoudsbeurt nodig. “Dat is al met al een flinke klus en een dure ook. Dan hebben we het echt over tienduizenden euro’s. We moeten dan toch de klok helemaal uit de toren tillen.”

Diner bij kaarslicht

De Stichting tot Behoud van Torenuurwerken in Nederland stelt na onderzoek dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waard heeft, dat restauratie wordt aanbevolen.

Voor de financiering van de restauratie heeft de Stichting Vrienden van de Dorpskerk al steun toegezegd. Een deel van het geld is beschikbaar, maar dat is nog onvoldoende om alles te betalen. Met acties moet het overige bedrag ingezameld worden. De eerste actie is een diner bij kaarslicht in de kerk, op 7 december.

Het duurt dus nog wel even voordat de klok onder handen genomen kan worden. “We kunnen het slagwerk ook nog uitzetten, mocht het echt te gek worden", zegt Hoek. "Dan zitten we dus even zonder het geluid van de klok. En we denken eraan om de restauratie van het slagwerk wel al eerder te laten beginnen.”

Klokkenroof

De klok van de Dorpskerk heeft een bijzondere geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog belandde de klok op de bodem van het IJsselmeer. De Duitsers wilden een groot aantal torenklokken omsmelten. Zo vond er in Nederland een enorme klokkenroof plaats. De schipper, die de klokken aan boord kreeg, wilde hier echter niet aan meewerken en liet het schip zinken.