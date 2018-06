Deel dit artikel:











Filmproducent werpt zich op als wethouder Cultuur Rotterdam In-Soo Radstake wil wethouder Kunst en Cultuur in Rotterdam worden

Filmproducent In-Soo Radstake probeert als partijloos kandidaat alsnog wethouder Kunst en Cultuur te worden in Rotterdam. De 38-jarige Radstake maakte eerder de documentaire Made in Korea en Het Geheim Van De Hena. Hij liet de afgelopen weken al via social media weten deze post te ambiëren.

D66 Rotterdam schuift fractievoorzitter Saïd Kasmi naar voren als kandidaat-wethouder voor Onderwijs en Cultuur , maar dat vindt Radstake geen probleem. "Ik kan het ook voor een halve week doen, voor D66." "Nu bekend is dat maar liefst tien wethouders het nieuwe college gaan vormen, vind ik dat er plaats moet zijn voor een Wethouder Kunst & Cultuur, zoals het college in Amsterdam heeft gedaan", betoogt Radstake. Hij heeft zich met een brief aan de gemeenteraad officieel kandidaat gesteld als wethouder Kunst en Cultuur. Meerderheid

Volgens de Gemeentewet kan de gemeenteraad met een meerderheid bepalen wie de nieuwe wethouder Cultuur wordt. Dat kan ook een partijloos burger zijn, bevestigt de griffie van de Rotterdamse raad. Toch is dit sinds de invoering van het dualisme in 2002 nog nooit voorgekomen. Volgens de Gemeentewet kan de gemeenteraad met een meerderheid bepalen wie de nieuwe wethouder Cultuur wordt. Dat kan ook een partijloos burger zijn, bevestigt de griffie van de Rotterdamse raad. Toch is dit sinds de invoering van het dualisme in 2002 nog nooit voorgekomen. Het is in Rotterdam wel eerder voorgekomen dat een wethouderskandidaat uiteindelijk geen wethouder werd. Vier jaar geleden schoof Leefbaar Rotterdam Ingeborg Hoogveld naar voren als kandidaatwethouder. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot toen niet op haar, maar op Leefbaar-collega Ronald Schneider te stemmen. Daarna werd Schneider geïnstalleerd als wethouder.