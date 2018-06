Deel dit artikel:











'Zeldzame libellen in Reijerpark Ridderkerk' Gevlekte witsnuitlibel (foto: Sander Elzerman)

Wie zeldzame libellen wil zien, moet snel een kijkje nemen in het Reijerpark in Ridderkerk. Natuurliefhebbers van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde hebben twaalf soorten gespot bij de vijver in het park, waarvan er drie zeldzaam zijn. "Een uitzonderlijke rijkdom."

Libellenkenners hebben onder meer de vuurlibel, de gevlekte witsnuitlibel en de sierlijke witsnuitlibel ontdekt. De soorten komen normaal vooral in Zuid-Europa voor, maar doordat het bij ons steeds warmer wordt, zien we ze steeds vaker hier. Maar de komst van de libellen heeft niet alleen met het weer te maken. Het helpt ook dat de waterkwaliteit van de vijver in het Reijerpark goed is, denkt de natuurvereniging. "Het is voorlopig nog afwachten of beide wettelijk beschermde witsnuitlibellen zich blijvend vestigen in het Reijerpark. Het duurt twee jaar voordat de larven zich ontwikkeld hebben tot libel."