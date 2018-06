Deel dit artikel:











Controle in Charlois: vooral wanbetalers en foutparkeerders

Bij een controle zijn vrijdag in Rotterdam-Charlois 21 auto's in beslag genomen. Het gaat om wagens waarvan de eigenaars nog een belastingschuld hadden openstaan. Ook inde de fiscus in totaal 22 duizend euro.

De actie in de wijken Zuidwijk en Pendrecht ging uit van de verkeerspolitie, de dienst Stadsbeheer Handhaving Rotterdam en de belastingdiensten van het Rijk en de gemeente. De controleurs letten op overtredingen, zoals rijden zonder rijbewijs, verzekering of geldige APK. Ook hebben ze in de buurten gezocht naar troep op straat en foutgeparkeerde auto's. Op de Krabbendijkestraat zijn 16 bekeuringen uitgeschreven voor wagens die geen parkeerschijf achter de ruit hadden liggen. Ook stond een auto ten onrechte op de invalidenparkeerplaats. Speed

Een bestuurder ging op de bon omdat hij mogelijk onder invloed was van drugs. In zijn huis aan de Middelharnisstraat vond de politie in de vriezer een kilo drugs. Het zou gaan om speed.