Politiek010: Grauss eerste wethouder CU-SGP in Rotterdam Wethouder Michiel Grauss voor Schulden

Michiel Grauss wordt de wethouder Armoede- en Schuldenbestrijding voor ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Het is voor het eerst dat die partij een wethouder levert in de stad. Het gaat een een deeltijdwethouder van 0,4 fte.

Grauss wordt verantwoordelijk voor het Deltaplan Schulden dat dit college wil uitrollen om problemen met langdurige schulden aan te pakken. Hij werkt ruim tien jaar voor de gemeente Rotterdam, onder meer bij de directie Veiligheid. Momenteel is hij afdelingshoofd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast zat Grauss zestien jaar voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, waar hij ook woont. Grauss keerde niet terug in de gemeenteraad, omdat een andere kandidaat met voorkeursstemmen werd gekozen in plaats van hem. Naast Grauss zijn Adriaan Visser, Saïd Kasmi (beiden D66), Sven de Langen (CDA) en Bert Wijbenga (VVD) zeker van hun wethouderspost. De andere vijf wethouders worden begin volgende week bekendgemaakt. Meer over de nieuwe wethouderskandidaten in de nieuwste aflevering van Politiek010 .