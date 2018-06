Open brief zorgaanbieders aan gemeenteraad Rotterdam

Een aantal grote Rotterdamse (jeugd)zorgaanbieders roept de Rotterdamse gemeenteraad via een open brief op om ambitie te tonen en de budgetten voor Jeugd, WMO en Participatiewet volledig te ontschotten.

Pameijer, Middin, ASVZ,MEE, Prokino en Enver steunen de oproep om de middelen voor zorg en ondersteuning niet langer te versplinteren, maar het budget voor Jeugdwet, WMO en Participatiewet samen te voegen.

Jongeren en jongvolwassenen

Alleen via deze weg is het volgens de zorgaanbieders mogelijk om jongeren, jongvolwassenen en gezinnen de juiste ondersteuning te blijven bieden en ook op de lange termijn de financiën houdbaar te houden.

Integraal budget

Nu zou het nog te vaak gebeuren dat jongeren en jongvolwassenen tussen wal en schip vallen na hun achttiende. “Het is wat ons betreft onacceptabel om jeugdzorgcliënten geen passende ondersteuning te kunnen blijven bieden na hun achttiende, wanneer de zorgvraag nog helder aanwezig is”, staat te lezen in de brief van Pameijer. “Een integraal budget geeft de mogelijkheid om cliënten pas los te laten wanneer de situatie volledig stabiel is een terugval onwaarschijnlijk.”