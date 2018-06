Ryan Sanusi naar Franse Grenoble Foot 38

Ryan Sanusi speelt het komend seizoen in Frankrijk. De aanvoerder van Sparta tekende vrijdag een twee-jarig contract bij Grenoble Foot 38, dat uitkomt op het een na hoogste niveau in Frankrijk.

Bij Sparta werd zijn aflopende verbintenis niet verlengd. De 26-jarige in Antwerpen geboren middenvelder speelde sinds 2015 op het Kasteel. Daarvoor kwam Sanusi uit voor Willem II en FC Oss.

Mogelijk vertrekt ook Excelsior-speler Stanley Elbers naar Frankrijk. De aanvaller heeft geen contract meer in Kralingen en staat in de belangstelling van Lorient. Elbers heeft al gesproken met de club die ook op het een na hoogste niveau in Frankrijk speelt.