Volg Tour de Rotterdam live op Radio Rijnmond

Het zijn de laatste momenten van de actie 'Maak Kanker Kansloos'. Bijna 2500 mensen fietsen daarom zaterdag de Tour de Rotterdam. De fietstocht is jaarlijks de afsluiter van een goede doelenactie van het Erasmus MC. Dit jaar is geld opgehaald voor het Daniel den Hoed-fonds.

Vanaf 13:00 uur is Radio Rijnmond live vanaf de Tour de Rotterdam. Presentatoren Chantal Quak en Sander de Kramer zijn bij het Topsportcentrum Rotterdam. Daar zullen de fietsers over de finish komen.

De sporters hebben dan 25 tot 135 kilometer in de benen. Veel van de deelnemers hebben zelf kanker gehad of kennen mensen die ooit de diagnose kanker kregen. Oud-hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie Jan Blaauw fietst zaterdag mee in de Tour de Rotterdam. Na een lang en gelukkig huwelijk verloor hij jaren geleden zijn vrouw aan kanker.

