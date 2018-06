Jonge homo mishandeld in Dordrecht

Een man is vrijdagavond na een feestje in Dordrecht mishandeld door een groep jongeren. Hij werd naar eigen zeggen ook uitgescholden voor ‘kankerhomo’.

De man gaat zaterdag aangifte doen. Burgemeester Wouter Kolff van de gemeente Dordrecht heeft inmiddels al contact opgenomen met hem.

De politie laat weten er zeker werk van te maken en er bovenop te zitten. Op Twitter laat de man weten dat hij een 'zeer hoofd en een dikke vinger heeft'. Bovenal is hij nog steeds geschrokken van de gebeurtenis.