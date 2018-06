'Kippenvel. Iedereen zwaait naar ons'

Deel dit artikel:











De renners hebben tijd genoeg om even wat te eten. 'Iedereen zwaait naar ons' Ongeveer 2700 mensen doen mee met de Tour de Rotterdam

"Heel veel mensen staan te zwaaien en ons aan te moedigen. Dat is echt super leuk", vertelt een Barendrechtse die meerijdt in het peloton van de Tour de Rotterdam. De fietstocht is jaarlijks de afsluiter van een goede doelenactie van het Erasmus MC. Dit jaar is geld opgehaald voor het Daniel den Hoed-fonds.

Het peloton legt zaterdag 135 kilometer af en alle steun doet de fietsers goed. "Dat geeft het gevoel waarvoor we het doen. We willen natuurlijk dat niemand meer overlijdt aan die verschrikkelijke ziekte." Naast het peloton zijn er ook drie vrije toertochten en twee recreatieve tochten in de Tour de Rotterdam. De afstanden variëren van 25 tot 135 kilometer. Verslaggever Maikel Coomans ziet dat veel fietsers het warm hebben, want het zonnetje schijnt fel op deze zaterdag. Maar dat schrikt de fietsers niet af: "Het is geweldig. Lekker weer, mooie omgeving en alles is goed georganiseerd. Echt super." Veel mensen rijden mee voor geliefden die ooit de diagnose kanker kregen. "Mijn moeder, maar ook kennissen, collega's en vrienden. Je hoort het veel. Door mee te fietsen kan je toch wat bijdragen, dus dat maakt de deelname wel wat makkelijker. Maar er stond eerder langs de route een doedelzakspeler. Dat was wel een kippenvelmomentje hoor."