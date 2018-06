Deel dit artikel:











Demonstranten: "Stop groei luchtvaart" De actie bij Rotterdam The Hague Airport is een van de acties die vandaag worden gehouden. "Het moet anders. Luchthavens kunnen niet als rupsjes-nooit-genoeg blijven groeien."

Zo'n honderd demonstranten protesteren zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam tegen vliegtuigoverlast. De actie is onderdeel van een landelijke actiedag. Ook in Amsterdam, Eindhoven, Zwolle, Maastricht en in Eelde wordt tegelijktijdig gedemonsteerd.

In Rotterdam nemen behalve omwonenden van Rotterdam The Haque Airport, ook politici van Groen Links, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP en milieuorganisaties deel aan het protest. Het Rotterdamse SP-Kamerlid Cem Lacin: "Wanneer mensen klagen, krijgen ze geen gehoor of worden ze door de overheid niet serieus genomen. Dat moet anders, en dat kan anders. Onlangs is een landelijk platform van omwonenden opgericht, het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). Volgens het platform is al van meerdere kanten bezwaar is gemaakt tegen toename van het vliegverkeer. Maar volgens hen luistert minister Van Nieuwenhuizen te weinig naar de kritiek . Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart vindt dat het anders moet: "Ten opzichte van het klimaat en de omwonenden kunnen we niet langer stil zijn en toestaan dat luchthavens als rupsjes-nooit-genoeg maar blijven groeien. Wij roepen de overheid op in te grijpen en te investeren in alternatieven. Stop de oneerlijke concurrentiepositie van de luchtvaart ten opzichte van de trein en bus. Hef belasting op vliegtickets en kerosine."