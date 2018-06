Unieke voornamen in strafzaken, hoe wordt hier mee omgegaan?

Mooike de Moor vraagt:

Bij berichtgeving over strafzaken wordt de achternaam van de verdachte niet vermeld. Dat gebeurt vanwege de privacy van de verdachte en ook natuurlijk de familie van de verdachte.

Maar wat nou als je een unieke voornaam hebt? Mijn voornaam wordt echt nergens in het land gebruikt. Misschien is er nog iemand waar ik geen weet van heb, maar google mijn voornaam en je komt altijd bij mij uit. Er zijn vast nog meer van dat soort voornamen in Nederland. Hoe wordt daarmee omgegaan bij een strafzaak?

We vroegen onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek en hij zei:

Ik heb voorbeelden naar twee kanten: de verdachte met opvallende voornaam, die ons verzocht die weg te halen vanwege de herkenbaarheid en de verdachte die juist voluit, inclusief achternaam, vermeld wilde worden. In beide gevallen hebben we aan dat verzoek voldaan.

