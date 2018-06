Schip lekt olie na botsing tegen steiger in de Botlek

Hoe de aanvaring is gebeurd, is nog niet bekend. Foto:MediaTV

Een tankschip heeft zaterdagmiddag duizend kuub stookolie gelekt in de Geulhaven en de Derde Petroleumhaven in Rotterdam. Het schip was tegen een steiger van LBC Tank Terminals gevaren en lek geslagen.

Het schip, de Bow Jubail, vaart onder Noorse vlag en is eigendom van Odfjell Tankers. Odfjell ligt naast LBC, waar het schip tegen de steiger is aangevaren. Volgens Odjfell gaat het om een schip dat geen vracht aan boord had.



Door de aanvaring is er een scheur in de romp van het schip ontstaan. Daardoor is er olie in het water terechtgekomen. De olielucht is goed te ruiken in de omgeving.

De verspreiding van de olie is tegengegaan met drijvende oliebarrières. Rond 15:00 uur werd gemeld dat de uitstroom van olie is gestopt. "We zetten alles op alles om de verdere verspreiding van olie tegen te gaan", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.