Kortsmit, Chabot en Schenk ontbreken bij eerste training Sparta

Henk Fraser is zaterdag begonnen aan het nieuwe seizoen met Sparta. De nieuwe trainer zag dat Roy Kortsmit, Jeffrey Chabot en Xandro Schenk ontbraken. Een kleine 300 fans waren op de eerste training op het Kasteel afgekomen.

Verdediger Chabot heeft zich ziek gemeld. De Duitse verdediger staat in de belangstelling van FC Groningen. Doelman Kortsmit hoeft zich pas maandag te melden en de donderdag aangetrokken Xandro Schenk wil onder zijn contract uit, omdat hij bij FC Twente meer kan verdienen.



NIEUWELINGEN

DRENTHE

KORTE ZOMERSTOP

De vier nieuwelingen Tim Coremans van ADO Den Haag, Lars Veldwijk van FC Groningen. Giliano Wijnaldum, die vorig seizoen speelde bij Willem II en Everton Tavares, die op amateurbasis is aangetrokken waren wel bij de eerste training aanwezig. Veldwijk trainde wel apart omdat hij nog lichte klachten heeft.Royston Drenthe traint voorlopig mee en op termijn zullen beide partijen gaan kijken of dat hij ook daadwerkelijk aan de selectie wordt toegevoegd.Sparta heeft maar een korte zomerstop gehad. Op 20 mei verloor Sparta de play-off finale van Emmen. Als laatste regioclub begon de vakantie voor Sparta pas een maand geleden en als eerste regioclub heeft Sparta nu weer de training hervat. Aangezien de eerste divisie dit jaar een week later start dan de eredivisie begint de Kasteelclub pas op 17 augustus met een uitwedstrijd bij FC Twente aan de competitie. Henk Fraser wilde dolgraag toch al nu beginnen.

