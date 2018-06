'Overweldigend veel deelnemers voor de Tour de Rotterdam'

De organisatie van Tour de Rotterdam kan maar amper geloven hoeveel mensen dit jaar wilden deelnemen. Er werd gerekend op 2500 mensen, maar er rijden er zeker 2700 mee. "We zijn eens begonnen met 175 mensen en nu is het zo groot", vertelt Wim Waninge, van het Erasmus MC Vriendenfonds.

Door de extra deelnemers moest de organisatie creatief zijn. "Alle startnummers zijn uitverkocht en we zijn dus maar met bordjes aan het freubelen gegaan. "We hebben dus last van allerlei luxe problemen. Op de pauzeplaatsen gaat het water en gaan de snacks erg snel. We moeten dus wat voorraden herschikken."

Geadopteerd door Erasmus MC

Tour de Rotterdam is acht jaar geleden begonnen als een vrijwilligerstocht toen de Tour de France in Rotterdam startte. Anderhalf jaar later heeft het Erasmus MC de tocht geadopteerd als een goede doelentocht.

De fietstocht is jaarlijks de afsluiter van een goede doelenactie van het Erasmus MC. Dit jaar is geld opgehaald voor het Daniel den Hoed-fonds.

Iets kunnen doen

Waninge heeft jarenlang in het ziekenhuis gewerkt en heeft vaak genoeg gezien hoeveel ellende een ernstige ziekte als kanker met zich meebrengt. "Voor de mensen die ziek zijn, maar ook voor hun omgeving. Echt tranentrekkend. Dan ben je blij, hoe machteloos je soms ook bent, dat je toch iets terug kan doen."

Margot Bleeker doet de fondsenwerving van het Erasmus MC fonds, v oorheen Daniel den Hoed Fonds. Ze wordt steeds hoopvoller dat het streefbedrag van 250 duizend euro gehaald gaat worden. De elektronenmicroscoop die het ziekenhuis wil kopen van het geld is nog veel duurder, maar na deze actie is de aankoop binnen handbereik.

"Het waren zes enorme turbulente weken om samen geld op te halen", vertelt Bleeker. "We hebben ons verbaasd over hoe creatief mensen kunnen zijn met hun ophaalacties", vult Waninge aan. "Echt fantastisch."