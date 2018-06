Deel dit artikel:











Metrostation Oostplein weer vrijgegeven Metrostation Oostplein. Foto: Google Streetview

Metrostation Oostplein in Rotterdam is zaterdagmiddag even ontruimd geweest. Er kwam rook uit de technische ruimte onder de roltrappen.

Voor de zekerheid zijn toen alle reizigers van de perrons gehaald. Ook stopten de metro's niet op het station. Technici van de RET zijn ter plaatse gekomen om de problemen op te lossen. Rond 16:00 uur konden de metro's weer stoppen bij het station.