Mariette Westerwoudt heeft kanker en weet dat ze niet zal genezen. Zaterdag deed ze mee met de Tour de Rotterdam. Ze trommelde nog 36 mensen op en samen hebben ze 18 duizend euro ingezameld voor de actie Maak Kanker Kansloos.

"Ik kan niet uitdrukken hoe bijzonder dit is. Ik kan de woorden hier niet voor vinden", vertelt 'Jet' Westerwoudt. Het team 'Jet Retteketet' is naar haar vernoemd.

Zelf heeft Westerwoudt 45 kilometer gefietst, maar een deel van haar team heeft 85 kilometer afgelegd. Presentator Sander de Kramer zag dat de teamcaptain vooral straalde op deze dag. "Ik voel ook heel veel vreugde. Ik ben omringd door zoveel lieve mensen, hoe kan het dan anders?"

Maagkanker

Ruim twee jaar geleden hoorde Westerwoudt dat ze maagkanker heeft. "Dat kwam helemaal uit het niets. Ik kreeg zware chemo, maar er is geen genezing mogelijk. Wie weet maken we samen écht kanker kansloos. We hebben daar heel hard voor gefietst."

Haar team wil er graag voor hun Jet zijn. "We willen haar steunen, want het is een lastige periode."