Deel dit artikel:











Zwanen besmeurd met olie door lekkage Botlek Foto: archief (ANP)

Door de grote hoeveelheid stookolie die zaterdagmiddag is gelekt in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam, zijn meerdere zwanen vervuild geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio.

De dieren worden naar vogelklas Karel Schot in Rotterdam gebracht. Daar kunnen ze worden schoongemaakt. Mensen die vervuilde dieren tegenkomen, moeten dit volgens de veiligheidsregio vooral melden bij de dierenambulance. Die halen de dieren dan op. De olie kwam in het water terecht nadat de Bow Jubail tegen een steiger van LBC Tank Terminals was gevaren. Daardoor ontstond er een scheur in de romp van de tanker. Uiteindelijk is er zo'n 220 ton stookolie in de haven gelekt .