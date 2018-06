Hockeymannen beginnen Champions Trophy met nederlaag

De Nederlandse hockeymannen zijn de Champions Trophy in Breda begonnen met een nederlaag. Opponent Argentinië sloeg toe met een goal in de slotminuut waardoor het 1-2 werd voor de Zuid-Amerikanen.

Oranje speelde met Rotterdammer Jeroen Hertzberger en de bij HC Rotterdam vertrekkende Seve van Ass. Mirco Pruyser zette Nederland op voorsprong met een tip-in bij de tweede paal. Argentinië kwam terug tot 1-1 uit een strafcorner waarna het dus in de laatste minuut weer toesloeg.

Zondag komt Oranje weer in actie op het toernooi in eigen land. Om 14.00 is buurland België de tegenstander.