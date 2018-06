Royston Drenthe: 'Ik kom hier niet om te lanterfanten'

Een opvallend gezicht verscheen zaterdag op het kunstgras van Het Kasteel voor de eerste training van Sparta. Royston Drenthe maakte deel uit van de selectie van Henk Fraser. De vedette van weleer spreekt nog geen hoge verwachtingen uit.

''Ik wil vooral mijn conditie op peil houden en spelen is totaal nog niet aan de orde,'' zegt Drenthe voor de camera van RTV Rijnmond. Het is volgens hem logisch dat hij wel aan spelen denkt. ''Als ik honderd procent fit ben, ga ik ervoor. Het wordt wel een lange weg want ik zit nu ongeveer op acht procent. Ik ga me volledig inzetten want ik kom hier niet om te lanterfanten.''

Ook vertelde de 31-jarige linkspoot waarom hij voor Sparta heeft gekozen. ''Deze situatie is voor mij meer dan vertrouwd. In de jeugd van Feyenoord heb ik veel met Henk Fraser gewerkt en toen was Henk van Stee hoofd jeugdopleiding.''

Het volledige interview met Drenthe na de eerste training van Sparta is in de video hierboven te bekijken.